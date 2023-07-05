Просто посыпьте этим копеечным средством грядки: помидоры попрут как на дрожжах, будут крупными, с сочной мякотью

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Чем нужно подкормить помидоры в июле.

Делимся рецептом копеечной подкормки для помидоров. Она не только дешевая, но и эффективная. Благодаря такому удобрению помидоры будут расти как на дрожжах. К тому же будут сочными, со сладковатой мякотью. Мечта!

Нужно соединить в равных количествах просеянную золу, хорошенько перемолотую скорлупу яиц и жмых горчицы. Все ингредиенты стоит тщательно перемешать.

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Получившийся порошок нужно равномерно распределить по грядкам с помидорами, а затем просто произвести обычный полив. Проводить такую подкормку помидоров следует в июле.

По материалам belnovosti.by

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