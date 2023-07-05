Главные счастливчики месяца: эти пять знаков зодиака ждут богатство и успех в июле

А Раков ждет энергетический всплеск. Они справятся со всеми проблемами и ощутят уверенность в себе. Но важно не действовать необдуманно в порыве. Каждый шаг стоит продумать.

Повезет и Скорпионам, которые смогут реализовать все задумки и планы. В июле можно попытаться воплотить даже самые смелые идеи. Окружающие будут так впечатлены, что признают в вас лидера. А благодаря уверенности в себе, будет улучшение в улучшение в финансовых вопросах. А если потребуется, что стоит обратить к высокопоставленным лицам: в помощи и поддержке не откажут.

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Настоящими счастливчиками месяца станут Козероги. У них наступил благоприятный период сразу и для любви, и для финансов. Одинокие представители знака зодиака встретят вторую половинку, а семейные Козероги укрепят свои отношения. Также они могут не боятся выходить на новое место работы или просить повышения. Астролог отметила, что в июле хорошее время для планирования командировок, переговоров.

Могут смело реализовывать свои задумки Рыбы. Астролог советует запланировать максимум встреч, поездок, так как все это окажется продуктивным и полезным. Можно также запланировать открытие нового дела и заняться оформлением документов. Не исключено получение хорошей прибыли, пишет портал «А теперь внимание!».