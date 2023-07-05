Трехзначные цифры: евро достиг максимальной цены на торгах — банкиры в шоке

Торги на Московской валютной бирже в эту среду, 5 июля, не принесли ничего неожиданного. Как и прогнозировали финансовые аналитики, рубль продолжил падение.
Банкиры в шоке, поскольку рубль почти каждый день обновляет исторические показатели, которых не было с марта 2022 года.
Евро на торгах на Московской валютной бирже поднимался уже выше 99 рублей, то есть совсем близко к трехзначным показателям.
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Курс доллара на торгах, по данным на 15:17 московского времени, растет на 1,80 рубля, до 90,98 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 99,01 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,52 рубля.
По материалам 1prime.ru