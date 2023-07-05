Трехзначные цифры: евро достиг максимальной цены на торгах — банкиры в шоке

Торги на Московской валютной бирже в эту среду, 5 июля, не принесли ничего неожиданного. Как и прогнозировали финансовые аналитики, рубль продолжил падение.

Банкиры в шоке, поскольку рубль почти каждый день обновляет исторические показатели, которых не было с марта 2022 года.

Евро на торгах на Московской валютной бирже поднимался уже выше 99 рублей, то есть совсем близко к трехзначным показателям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».