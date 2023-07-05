Доллар скоро по 100 рублей: россиян ошарашили — падение рубля продолжится, без вмешательства не спасти

Курс доллара и евро накануне ошарашил россиян. Впервые с марте 2022 года евро поднялся выше 98 рублей. А вот доллар достиг отметки 89,83 рубля. Многие туристы уже ощутили обвал рубля. На заграничных курортах подскочили цены.

Курс доллара, скорее всего, не вырастет до 100 рублей, потому что в ситуацию придется вмешаться Центробанку. Об этом заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.