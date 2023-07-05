Роковой укол: друг Костомарова раскрыл тайну болезни — из-за чего все началось

Друг Романа Костомарова, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, рассказал, из-за чего на самом деле началось развитие страшного заболевания, которое пережил спортсмен. У фигуриста, напомним, был агрессивный сепсис, который лишил его обеих ног по колено и кистей рук.

«Первого января, в самый разгар новогодних выступлений на льду, Роман потянул плечо, из-за чего сделал противовоспалительный укол. Тренер был уверен, что из-за укола фигурист не почувствовал симптомы пневмонии и продолжал выступать на катке при активной фазе болезни», — заявил он.

По словам Жулина, Костомаров дождался окончания марафона и ему стало плохо. Несмотря на это, он решил отметить окончание сезона в бане, спровоцировав еще большее ухудшение.

В итоге получилось то, что получилось.

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