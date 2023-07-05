У помидоров скручиваются макушки и становятся тонкими листья — разведите два грамма этого средства

У помидоров в июле часто скручиваются макушки и пасынки кустов, а листья становятся тонкими. И связано это, скорее всего, с неправильной подкормкой. Проблему надо решать, иначе осенью вы не дождетесь урожай.

В первую очередь опытные дачники советуют обильно поливать томаты. И используйте удобрения, которые помогут растениям, а не наоборот перенасыщат их веществами, что тоже очень плохо.

Разведите в 10 литрах воды два грамма бора. Полученным раствором опрыскайте листья помидоров. Все быстро наладится.

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