Готовим кухонный очиститель за 10 рублей: для плиты, духовки, кастрюль — всего из двух ингредиентов

Нужны всего два ингредиента, которые найдутся дома практически у любой хозяйки, чтобы приготовить средство для очищения. Им можно с легкостью отмыть всю кухню.

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Один ингредиент вы найдете на кухне, а второй — в аптечке. Это обычная пищевая сода и перекись водорода.

Пачка соды, как известно, стоит рублей 20, а перекись — около 15, но для приготовления нашей пасты веществ понадобится совсем немного.

Соедините четверть стакана соды с парой ложечек перекиси водорода и приступите к уборке. На сильно загрязненных поверхностях, например со старым засохшим жиром или нагаром, вещество оставьте на несколько минут для воздействия, а потом помойте это место.

Источник: дзен-канал «Три тыщи до зарплаты».