Какие собаки отлично ладят с кошками — будут верными друзьями

Ошибочно полагать, что все собаки ненавидят кошек. Есть породы, которые отлично ладят с котами. Они становятся такими верными друзьями, что многие люди еще позавидуют их отношениям.

Кинологи перечислили породы, которые можно легко заводить в одном доме с кошками. Это ретриверы, лабрадоры, бигли, мопсы и даже боксеры.

С остальными породами — как повезет, но попробовать все равно стоит. Главное, чтобы животные росли вместе с детства, тогда шансов на дружбу будет больше.

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