Московскую биржу могут остановить! Доллар перешел все грани разумного

Американская валюта пока не собирается снижаться. В среду, 5 июля, доллар торгуется в районе 91 рубля. Такие показатели в последний раз были полтора года назад — в марте 2022 года.

Причем аналитики уверены, что пока так и будет. По мнению экспертов, пока нет никаких оснований для стабилизации российской валюты: цены на нефть низкие, а иностранные компании уходят с российского рынка, продавая бизнес за валюту.

«Возможно, торги на Московской бирже остановят из-за спекулянтов, которые добавляют плюсов к доллару, судорожно продавая деньги»,— заявила экономист Екатерина Константинова.

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