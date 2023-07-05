Как отбелить нижнее белье всего двумя ингредиентами: без вываривания, хлора и аспирина

Иногда кажется, что белому нижнему белью никогда не вернуть его былой вид, настолько прочно серость и желтизна въедаются в состав ткани.

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Однако выход есть — это очень простой и эффективный метод отбеливания с нашатырем.

Налейте один литр горячей воды в таз температурой около 50 градусов. Добавьте 2–3 столовые ложки порошка для белого белья.

Влейте две ложки нашатыря, все хорошо смешайте, замочите белье, оставьте на два часа.

Ткань белья моментально начнет осветляться, а вода — сереть. Вся грязь буквально выбьется из вещей. Спустя время вам нужно будет только легонько прополоскать белье.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».