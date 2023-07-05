Больше не покупаем средства для унитаза: пропитываем уксусом и забываем

Вы навсегда откажетесь от специальных средств для очищения унитаза, когда попробуете обычный столовый уксус.

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Перекройте воду, чтобы бачок не наполнялся. Спустите воду с бачка. Вычерпайте воду из унитаза, обязательно протрите его поверхность насухо. Также воду можно вытолкнуть ершиком, делая движения вовнутрь трубы.

Салфетку смочите уксусом и приложите к проблемным местам на унитазе на 6-8 часов, лучше это сделать на ночь.

Далее убрать салфетки, почистить унитаз ершиком. Даже самый тяжелый налет, включая мочевой камень, легко смоется.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»