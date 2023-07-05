Нагар сбежит темной жижей со дна сковороды: узнали способ без скребков и «антижира»

Убрать самый сложный нагар со дна сковородок и кастрюль, который наслаивался там годами, можно при помощи простого способа.

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Вам не нужно будет часами скрести поверхности или лить химический «антижир», запах которого переносят немногие.

Возьмите одну таблетку от посудомоечной машины, бросьте в тазик или металлическое ведро, опустите в эту тару посуду с нагаром и прокипятите несколько минут. Весь нагар смоется сам темной жижей.

Источник: дзен-канал «Кухня изнутри».