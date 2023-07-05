Орбакайте оправдали в суде после иска гражданина из Южно-Сахалинска: потерял деньги из-за сбежавшей атистки

Кристину Орбакайте признали невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске в январе этого года. Иск на артистку подавал гражданин Николай Ж. из этого города.
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Он решил организовать для местных концерт дочки Аллы Пугачевой. По его заявлениям, он утвердил с менеджером певицы даты выступления и оплатил аренду зала (321 тысячу рублей). Также потратился на организационные расходы и прочее. Запустил рекламную компанию.
Однако неожиданно получил отказ от Кристины Орбакайте, которая заявила, что уезжает за границу из-за форс-мажорных обстоятельств и выступить не сможет.
Николай попытался через суд вернуть потраченные средства, однако суд оправдал действия Кристины Орбакайте и оставил организатора концерта ни с чем.
Источник:Telegram-канал Mash.