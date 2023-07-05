В июле разбросали этот порошок по теплице: потом не знали, куда помидоры деть (делимся составом)

Роскошное удобрение для томатов можно приготовить из трех компонентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы.

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Даже на глинистой почве томаты от такого удобрения будут активно плодоносить, ведь вы создадите для них идеальную среду для роста.

Фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера, цинк и прочие элементы, которые содержатся в золе, дадут томатам питание.

Измельченная в порошок скорлупа насытит корни кальцием, предотвратит развитие такого заболевания, как верхушечная гниль, сделает землю мягкой.

Жмых способствует очистке почвы от возбудителей грибковых заболеваний, включая серую и корневую гниль, а также фитофтору.

Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»