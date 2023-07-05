Называем простейший работающий способ от фитофторы: урожай томатов увеличится в разы

Салициловая кислота активирует защитные функции томатов и функции, направленные на размножение. Спасает от ряда болезней, включая фитофтору.

То есть урожай становится больше и растения меньше болеют благодаря этому копеечному средству из аптеки.

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На 4-5 литров воды возьмите один флакон 25 мл двухпроцентного раствора салициловой кислоты. Обработку проведите по листу, желательно по обратной стороне.

Не сомневайтесь, эффект вы обязательно увидите в виде роскошного урожая помидоров и вкусных сочных плодов.

Источник: дзен-канал «Сад, огород и лень»