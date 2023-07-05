Новые изменения в школах с 1 сентября: это коснется ЕГЭ

Член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова заявила, что с нового учебного года учащиеся 9-х и 11-х классов могут досрочно сдать экзамены при наличии уважительной причины.

«Всем желающим надо подать заявление: для участия в ЕГЭ — до 1 февраля, а в ОГЭ — до 1 марта», — заявила она.

Кроме того, комиссии нужно будет предоставить такие документы, как паспорт, СНИЛС, для выпускников прошлых лет — документ об образовании. Ну и, конечно, справку об уважительной причине.

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