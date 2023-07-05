Огурцы не узнать от дешевой подкормки: через 3 дня даже чахлые растения будут мощными

Даже самые чахлые огурцы станут здоровыми, сильными и красивыми. Пойдут в рост и порадуют обильным плодоношением от подкормки, которую используют бабушки с давних пор.

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В ней есть все необходимое для активного роста огурцов и развития растений. Подкормка стимулирует развитие почвенной микрофлоры, усиливает корневое питание растений.

В 2 литра молока положите 50 граммов прессованных дрожжей и 2 столовые ложки сахара.

Все перемешивайте и поставьте на сутки в теплицу.

Перед применением доведите объем жидкости до 20 литров. Перед непосредственным использованием добавьте в раствор 20 капель 5% спиртовой настойки йода. На 1 растение вылейте по 1 литру этой подкормки под корень. Предварительно грядку полейте теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»