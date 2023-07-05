Пара капель аптечного средства в самый дешевый порошок: вещи отстирываются до блеска — наш трюк

Даже самые застарелые пятна уйдут, а цветные вещи станут ярче при помощи обычного нашатыря. Добавляйте его при каждой стирке, и он в разы увеличит эффективность вашего стирального порошка. На дорогие средства больше тратиться не придется.

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После того, как загрузите вещи в стиральную машинку, отмерьте 40 миллилитров нашатырного спирта и залейте его прямо в барабан машинки.

Далее нужно поместить средство для стирки в отсек для порошка и запустить процесс стирки. Белье вы не узнаете в конце процесса!

Источник: дзен-канал «Елена Матвеева»