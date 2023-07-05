Как столовой ложкой лимонной кислоты удвоить урожай огурцов: полейте прямо сейчас

Огурцы. Фото: Global Look Press

Это же удобрение подходит и для томатов.

Лимонная кислота поможет вашим огурцам усвоить микроэлементы, превратить труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы. Благодаря чему стимулируется рост, цветение и плодоношение культуры.

Кроме того, раствор лимонной кислоты позитивно влияет на размер, вкус и количество плодов.

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Берем столовую ложку лимонной кислоты, растворяем в небольшом количестве теплой воды. Выливаем в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Поливать огурцы этой подкормкой нужно каждый вечер из расчета: на один корень по два стакана состава.

Этот раствор подходит и для подкормки томатов.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»

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