Как столовой ложкой лимонной кислоты удвоить урожай огурцов: полейте прямо сейчас

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Берем столовую ложку лимонной кислоты, растворяем в небольшом количестве теплой воды. Выливаем в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Поливать огурцы этой подкормкой нужно каждый вечер из расчета: на один корень по два стакана состава.

Этот раствор подходит и для подкормки томатов.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»