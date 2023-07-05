Тарасова сделала заявление о Костомарове — никогда такого не видела

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Тренер обескуражена.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состояние тяжелобольного Романа Костомарова. По ее словам, ситуация с фигуристом заслуживает уважения.

«То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», — заявила она.

Костомаров между тем не сдается. Он продолжает активные тренировки на протезах, чтобы вернуться в большой спорт. Сил тебе и удачи, спортсмен!

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