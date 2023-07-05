Это финиш: доллар накрыл медным тазом остальные валюты — оглашаем пугающий курс на сегодня

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Курс доллара вырос 5 июля на 75 копеек — до 89,93 рубля, курс юаня повысился на 6 копеек — до 12,4 рубля, курс евро — на 34 копейки, дойдя до показателя в 97,58 рубля.

Таким образом доллар реально вышел на финишную прямую, которую ему прогнозировали финансовые аналитики. Они не сомневались, что американская валюта достигнет в июле 90 рублей.

Источник: 1prime.ru