Доллар скоро задушат! Аналитик назвал дату краха «американца»

Экономические аналитики считают, что доллар в ближайшем будущем будет кардинально терять свои позиции. А все из-за неадекватной политики Соединенных Штатов.

«Уже в этом году в США произойдет кризис, который окончательно «задушит» доллар. Примерно произойдет это к 1 декабря», - заявил экономист Валентин Катасонов.

По его словам, все больше стран уходят от доллара на другие валюты и это не сможет не сказаться на курсе.

Ну, а пока «американец» стремительно набирает свои позиции. По последним данным, доллар на Московской бирже стоит около 90 рублей.

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