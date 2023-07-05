Шумных соседей будут принудительно выселять — законопроект

В ближайшем будущем шумных соседей могут принудительно выселять из собственных квартир из-за нарушения тишины. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение вице-премьер Марат Хуснуллин и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По их мнению, в Жилищном кодексе надо четко прописать, после какого количества жалоб соседей собственников недвижимости можно привлечь к ответственности.

Примерное число пока — 15. То есть, согласно документу, вам нужно будет не менее 15 раз пожаловаться в полицию на злостных нарушителей, а потом вы вправе обратиться в суд. И если вина виновников будет доказана, то их выгонят их квартиры.

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