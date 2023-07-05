Желтизна исчезнет гарантированно: как заставить налет в унитазе уйти самому — полили и забыли

Если на унитазе скопился известковый налет или мочевой камень, его просто так не убрать с поверхности. Так думают многие и глубоко ошибаются.
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На самом деле без каких-либо трудозатрат вы уничтожите самые сложные наслоения на унитазе при помощи дешевенькой «Белизны».
Главное – сделать это правильно. Нанесите на стенки унитаза отбеливатель (лучше гелевый) и оставьте в таком виде на ночь. Либо перед работой. Тут важно, чтобы он действовал около 8 часов.
В этом случае вам ничего не придется чистить, вся грязь сама слезет. Вам остается только пройтись легонько ершиком по поверхности и смыть воду.