Желтизна исчезнет гарантированно: как заставить налет в унитазе уйти самому — полили и забыли

Если на унитазе скопился известковый налет или мочевой камень, его просто так не убрать с поверхности. Так думают многие и глубоко ошибаются.

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На самом деле без каких-либо трудозатрат вы уничтожите самые сложные наслоения на унитазе при помощи дешевенькой «Белизны».