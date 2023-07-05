Володина — этот знак восхитит начальство: названы люди, которые добьются успеха

Вселенная покажет Тельцам, какие ошибки они допустили ранее, сказала астролог Василиса Володина.
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Представителям этого знака получат великолепный шанс их исправить как можно скорее. И они воспользуются им правильно.
Не исключено, что именно из-за этого их дела на работе резко пойдут в гору. Начальство заметит Тельцов, продвинет, вознаградит.
Коллеги также посмотрят на Тельцов другими глазами. Впредь они будут спрашивать помощи у представителей этого зодиакального созвездия.
Источник: rsute.ru.