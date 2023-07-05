Доллар вероломно повысил курс: давление со стороны ощутимое —реальные цифры

Российский рубль ощутимо упал на последних торгах Московской биржи, обновив за день минимумы за 15 месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Курс доллара за день повысился на 48 копеек, дойдя до цифры в 89,18 рубля, евро — на 60 копеек, выдав показатель в 97,24 рубля.

Александр Бахтин, финансовый аналитик из «БКС Мир инвестиций» отметил, что рубль по-прежнему остается под внешним давлением

«Давление одновременно оказывают дефицит предложения инвалюты при повышенном спросе на нее со стороны импортеров и инвесторов, негативные последствия всплеска геополитических рисков, установившиеся с апреля относительно низкие цены на нефть, повышенные расходы бюджета и, возможно, выход нерезидентов из капитала российских компаний», — прокомментировал эксперт.

Источник: 1prime.ru