Уберите эти вещи из гардероба – иначе останетесь с прибавленными нежеланными годами

Эксперты назвали ошибки в гардеробе, которые могут добавить возраст своей обладательнице.

Нужно убирать то, что на вас плохо сидит. Например, вещи из мягкого трикотажа. У которых может быть плохое качество и не самый лучший крой.

Полностью черные образы, как и слишком длинные юбки, добавят вам несколько лет. Поэтому с ними надо быть аккуратнее.

Устаревшие джинсы и неактуальная обувь станут причинами разрыва сотрудничества. Стоит забыть и про оверсайзыне блейзеры.