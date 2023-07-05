Уберите эти вещи из гардероба – иначе останетесь с прибавленными нежеланными годами

Эксперты назвали ошибки в гардеробе, которые могут добавить возраст своей обладательнице.
Нужно убирать то, что на вас плохо сидит. Например, вещи из мягкого трикотажа. У которых может быть плохое качество и не самый лучший крой.
Полностью черные образы, как и слишком длинные юбки, добавят вам несколько лет. Поэтому с ними надо быть аккуратнее.
Устаревшие джинсы и неактуальная обувь станут причинами разрыва сотрудничества. Стоит забыть и про оверсайзыне блейзеры.
Последними в этом списке будут очки и ретро-вещи без адаптации к современности. Об этом рассказали в marieclaire.ru.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, ранее стало известно, почему стоит натереть джинсы воском.