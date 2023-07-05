Уберите эти вещи из гардероба – иначе останетесь с прибавленными нежеланными годами

Старая одежда. Фото: Global Look Press 

Вам стоит присмотреться к этим советам, чтобы не выглядеть старше своего возраста.

Эксперты назвали ошибки в гардеробе, которые могут добавить возраст своей обладательнице.

Нужно убирать то, что на вас плохо сидит. Например, вещи из мягкого трикотажа. У которых может быть плохое качество и не самый лучший крой.

Полностью черные образы, как и слишком длинные юбки, добавят вам несколько лет. Поэтому с ними надо быть аккуратнее.

Устаревшие джинсы и неактуальная обувь станут причинами разрыва сотрудничества. Стоит забыть и про оверсайзыне блейзеры. 

 

 

Последними в этом списке будут очки и ретро-вещи без адаптации к современности. Об этом рассказали в marieclaire.ru.

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Напомним, ранее стало известно, почему стоит натереть джинсы воском.

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