Лимон, ветка розмарина и уксус – квартира засияет чистотой

Опытные хозяйки знают, что далеко не всегда можно избавиться от грязи и жира с помощью средств бытовой химии. Иногда стоит обратиться за помощью к народным методам.
К слову, раствор на основе розмарина и цедры лимона уберет грязь с поверхностей. Также он освежит дом. И все это без дополнительных средств на бытовую химию.
Чтобы приготовить такое средство, нужно взять ветку розмарина, немного цедры лимона и уксус.
Сначала следует смешать воду и уксус в пропорциях 1 к 1, а затем добавить остальные компоненты. Этим готовым раствором можно обрабатывать загрязненные поверхности кухни или помыть мусорное ведро. Также это средство отлично удаляет пятна на стенах.
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Однако следует помнить, что раствор на основе розмарина и цедры лимона не рекомендуется использовать для мытья гранита. Так как это приведет к потемнению поверхности. Об этом рассказали в lifehacker.ru.