Лимон, ветка розмарина и уксус – квартира засияет чистотой

Опытные хозяйки знают, что далеко не всегда можно избавиться от грязи и жира с помощью средств бытовой химии. Иногда стоит обратиться за помощью к народным методам.

К слову, раствор на основе розмарина и цедры лимона уберет грязь с поверхностей. Также он освежит дом. И все это без дополнительных средств на бытовую химию.

Чтобы приготовить такое средство, нужно взять ветку розмарина, немного цедры лимона и уксус.