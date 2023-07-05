Лимонный сок в помощь: как спасти фрукты от гниения при комнатой температуре

Эксперты рассказали, как предотвратить черноту у фруктов.

Вы могли замечать, что нарезанные фрукты быстро теряют свою форму и становятся темными. Однако эту проблему можно легко решить.

Для борьбы с потемнением нарезанных фруктов можно использовать обычный лимон.

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Достаточно просто разрезать лимон пополам и сбрызнуть соком на фрукты. Яблоки, бананы и даже авокадо останутся свежими. Эксперты отмечают, что после такой обработки фрукты сохранят первоначальный вид на долгое время. Об этом рассказали в novochag.ru.