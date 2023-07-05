Россияне могут остаться без зарубежных курортов из-за роста цен

Деньги. Фото: Global Look Press

Вице-президента Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна высказался по поводу ситуации с путешествиями.

Эксперты опасаются, что у россиян исчезнет возможность улетать в другие страны на отдых.

Все дело в том, что уже сейчас тур из России повысился в цене. Зарубежные туры увеличились в среднем на 30%. 

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«Мы и сейчас уже видим, что ее стоимость на осенний период, номинированная в валюте у западных перевозчиков, превышает 60-80 тыс. рублей за билет, и это не в пиковый период», – процитировали эксперта в tass.ru.

Напомним, ранее проводник поездов дальнего следования рассказал о переменах у РЖД.

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