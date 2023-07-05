Россияне могут остаться без зарубежных курортов из-за роста цен

Эксперты опасаются, что у россиян исчезнет возможность улетать в другие страны на отдых.

Все дело в том, что уже сейчас тур из России повысился в цене. Зарубежные туры увеличились в среднем на 30%.

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