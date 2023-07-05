Не выливайте: стало известно, как использовать воду из-под вареников

Не стоит выливать воду после приготовления вареников с начинкой из картофеля и грибов.

Такую жидкость можно использовать для приготовления соуса. Чтобы сделать этот соус, нужно смешать в миске три столовые ложки томатной пасты, чайную ложку уксуса и сахара.

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Далее положить немного перца и сок от двух зубчиков чеснока. Затем важно добавить пять столовых ложек оставшейся после вареников воды в соус. Этот бульон придаст соусу отличный вкус. Такое необычное применение бульона после варки рассказали в belnovosti.by.