«Идентичность поражает»: телефонные мошенники научились копировать голоса ваших родных

Стало известно, какие новые схемы мошенничества были придуманы совсем недавно.

Оказалось, теперь мошенники реже притворяются сотрудниками банков. Они используют нейросети и копируют голоса родственников потенциальной жертвы.

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