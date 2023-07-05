«Идентичность поражает»: телефонные мошенники научились копировать голоса ваших родных

Стало известно, какие новые схемы мошенничества были придуманы совсем недавно.
Оказалось, теперь мошенники реже притворяются сотрудниками банков. Они используют нейросети и копируют голоса родственников потенциальной жертвы.
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«Благодаря имеющимся технологиям хакерам достаточно всего лишь 20-секундного фрагмента с разговором, взятым из социальной сети, для создания клона голоса любого человека. Идентичность поражает настолько, что даже мать не сможет отличить голос своего ребенка от робота», – отметил Кузьменко в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее стало известно, при каком условии банки вернут деньги, вытянутые мошенниками.