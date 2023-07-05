«Идентичность поражает»: телефонные мошенники научились копировать голоса ваших родных

Телефон. Фото: Global Look Press 

Эксперт направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко поделился важной информацией.

Стало известно, какие новые схемы мошенничества были придуманы совсем недавно.

Оказалось, теперь мошенники реже притворяются сотрудниками банков. Они используют нейросети и копируют голоса родственников потенциальной жертвы.

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«Благодаря имеющимся технологиям хакерам достаточно всего лишь 20-секундного фрагмента с разговором, взятым из социальной сети, для создания клона голоса любого человека. Идентичность поражает настолько, что даже мать не сможет отличить голос своего ребенка от робота», – отметил Кузьменко в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее стало известно, при каком условии банки вернут деньги, вытянутые мошенниками.

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