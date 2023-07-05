Три знака, которые надевают «маски» для собственной выгоды

Стало известно, кто из знаков считается самым хитрым.
Этим людям не стоит доверять со 100-процентной уверенностью. Все дело в том, что Близнецы, Львы и Весы очень корыстны и практически везде ищут свою выгоду.
Близнецы могут казаться добрыми и наивными. Однако лицемерие – отличительная черта характера почти всех Близнецов. Они умеют подстраиваться под разные ситуации и менять «маску», когда им это выгодно.
Весы способны на предательство. В начале общения Весы могут показаться милашками, но с получением желаемого они отворачиваются от близких когда-то людей.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
За маской Львов скрывается личная боль. Но Львы не готовы показать свои слабости. Они могут притворяться добрыми, а в самый неожиданный момент «атаковать». Об этом рассказали в rsute.ru.