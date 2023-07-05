Три знака, которые надевают «маски» для собственной выгоды

Стало известно, кто из знаков считается самым хитрым.

Этим людям не стоит доверять со 100-процентной уверенностью. Все дело в том, что Близнецы, Львы и Весы очень корыстны и практически везде ищут свою выгоду.

Близнецы могут казаться добрыми и наивными. Однако лицемерие – отличительная черта характера почти всех Близнецов. Они умеют подстраиваться под разные ситуации и менять «маску», когда им это выгодно.