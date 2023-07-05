Три знака, которые надевают «маски» для собственной выгоды

Маски. Фото: Global Look Press 

Будьте осторожнее с этими знаками.

Стало известно, кто из знаков считается самым хитрым.

Этим людям не стоит доверять со 100-процентной уверенностью. Все дело в том, что Близнецы, Львы и Весы очень корыстны и практически везде ищут свою выгоду.

Близнецы могут казаться добрыми и наивными. Однако лицемерие – отличительная черта характера почти всех Близнецов. Они умеют подстраиваться под разные ситуации и менять «маску», когда им это выгодно. 

Весы способны на предательство. В начале общения Весы могут показаться милашками, но с получением желаемого они отворачиваются от близких когда-то людей.

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За маской Львов скрывается личная боль. Но Львы не готовы показать свои слабости. Они могут притворяться добрыми, а в самый неожиданный момент «атаковать». Об этом рассказали в rsute.ru.

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