Поднесите к окну: используйте глицерин не так, как привыкли

Стало известно, как применить глицерин в бытовых целях.

Глицерин используется для мытья окон и способен эффективно очищать даже самые сильные загрязнения на стекле. Кроме того, он помогает предотвратить появление пыли и грязи на поверхности окна.

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Достаточно взять нужное количество средства, перелить его в емкость с пульверизатором и распылить на окна. После этого стекло протирается обычным способом. Через три минуты после нанесения глицерина рекомендуется смыть его с окна. Об этом эксперты рассказали belnovosti.by.