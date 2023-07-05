Создайте много новых вещей: для чего пригодятся старые футболки

Стало известно, зачем вам понадобятся старые футболки.

Если вы не носите футболку, совсем необязательно ее выкидывать. Старая футболка может стать идеальным материалом для создания сумки или кошелька. Просто следует выбрать нужные размеры и сшить по швам.

Еще можно использовать футболки для изготовления красивых и стильных брелоков для ключей или сумок. Для этого нужно нарезать футболку на полоски, заплести или сделать узлы, далее прикрепить к кольцу.