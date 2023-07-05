Визажист дала советы для тех, кто хочет избавиться от жирного блеска на лице

Эксперт по уходу за кожей рассказала, как избавиться от жирного блеска на лице.

Визажист назвала причины появления блеска на лице. Среди них оказались избыток кожного сала, жаркая погода, повышенная потливость и ошибки в уходе за кожей.

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