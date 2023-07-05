Визажист дала советы для тех, кто хочет избавиться от жирного блеска на лице

Эксперт по уходу за кожей рассказала, как избавиться от жирного блеска на лице.
Визажист назвала причины появления блеска на лице. Среди них оказались избыток кожного сала, жаркая погода, повышенная потливость и ошибки в уходе за кожей.
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«Итак, если вы мечтаете избавиться от жирного блеска на лице летом, уделите внимание правильному уходу за кожей, выбору легких и матирующих продуктов для макияжа, а также образу жизни. Здоровая и сияющая кожа будет вашей наградой!», – рассказала эксперт.
Визажист посоветовал использовать мягкий очищающий гель или мицеллярную воду. Также важно не трогать лицо слишком часто, выбирать матереющую косметику и подбирать продукты с легкой текстурой. Об этом визажист сообщила в беседе с vnimanie.pro.