«Не так дорого, но мгновенно»: как преобразить старые и рваные джинсы

Стало известно, как вы можете использовать ненужные брюки из денима.

Возьмите краски для ткани и пробросите старые джинсы.

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«Принты – еще один способ сделать ваши джинсы оригинальными. Это не так дорого, но мгновенно вдохнет новую жизнь в старую вещь. А если у вас несколько ненужных джинсов, и они разного цвета, то любая швея, которая любит творчество, поможет вам сделать из них джинсы в стиле пэчворк, то есть собранные из разных лоскутков ткани», – отметили стилист в беседе с vnimanie.pro.