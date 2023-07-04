Уроки и испытания от Вселенной: кого из знаков ждут неудачи в июле

В июле жизнь может стать сложной для некоторых знаков зодиака.
Астролог Елена Мун советует Овнам избегать рискованных игр и участия в лотереях. Также им следует стараться избегать конфликтов с начальством, коллегами и даже партнерами.
Близнецам будет трудно контролировать эмоции, поэтому им важно быть благоразумными и избегать конфликтов.
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Львы могут столкнуться с преградами и неудачами, поэтому им рекомендуется отложить важные дела и покупки.
Стрельцам следует быть более сдержанными в общении и уважительными к собеседникам. Это поможет избежать потери любимого и привычного.
Водолеи могут столкнуться с препятствиями и задержками в реализации планов. Именно поэтому им необходимо быть терпеливыми и избегать обещаний, которые они не смогут выполнить. Они также могут испытывать усталость и апатию. Об этом астролог рассказала в vnimanie.pro.