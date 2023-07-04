Уроки и испытания от Вселенной: кого из знаков ждут неудачи в июле

В июле жизнь может стать сложной для некоторых знаков зодиака.

Астролог Елена Мун советует Овнам избегать рискованных игр и участия в лотереях. Также им следует стараться избегать конфликтов с начальством, коллегами и даже партнерами.

Близнецам будет трудно контролировать эмоции, поэтому им важно быть благоразумными и избегать конфликтов.

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Львы могут столкнуться с преградами и неудачами, поэтому им рекомендуется отложить важные дела и покупки.

Стрельцам следует быть более сдержанными в общении и уважительными к собеседникам. Это поможет избежать потери любимого и привычного.