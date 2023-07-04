Обдерут как липку: эти два знака зодиака в начале июля столкнутся с финансовым провалом и большим обманом на работе

Многие редко сталкиваются с черной полосой. Однако если приходит беда, то наваливается сразу кипа проблем. С этим справиться очень сложно, если не подготовиться. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, у кого в июле наступит финансовый крах. Она выделила два знака зодиака, у которых будет сложный период с обманом и душевными переживаниями.
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«У Рыб могут быть проблемы с финансами из-за того, что они неправильно распределили свою работу и неправильно распределили обязанности, которые будут выполнять наемные люди. У них в основном проблемы связаны с тем, что они полагаются на людей, а они не оправдали ожиданий, сделали некачественную работу. Деньги будут трудно вернуть, так как возможно не был заключен договор и нет никакой юридической защиты.
Честно слово подведет этот знак зодиака. А этим летом у Рыб излишняя эмоциональность. Они всех любят, всем верят, за что и поплатятся.
У Львов идет психологическое выгорание на работе. Это все может еще сильнее накалиться. Особенно у тех, кто ищет работу. Они могут проявить себя, но им за это могут не заплатить. Звезды складываются не в их пользу. Они в профессиональном плане могут быть на коне и выдавать гениальные идеи и их реализовывать. Но их не оценят. Из-за этого и произойдет выгорание.
Переработки дадут о себе знать. Это выгорание продлится весь июль и оставит шлейф на следующий месяц. Им нужно понять эту ошибку и заранее обо всем договариваться, на берегу составлять документы, чтобы обезопасить свое будущее», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro