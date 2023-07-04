Стало известно, зачем хитрые хозяйки кладут мыло в холодильник — невероятный лайфхак

Если в вашем холодильнике появился неприятный аромат. Но времени на генеральную уборку, как назло, совершенно нет. Не терпите зловоние, а просто воспользуйтесь этим гениальным лайфхаком.

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Возьмите новую пачку мыла. Измельчите половину бруска с помощью терки или ножа. Сложите получившуюся стружку на блюдце и разместите его на любой из полок холодильной камеры.

Дело в том, что мыло является отличным адсорбентом. Поэтому уже через несколько часов от неприятного запаха не останется никаких следов.

Источник: santeplusmag.com