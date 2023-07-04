Нужно всего 40 капель на ведро воды: томаты созреют за неделю — будут крупные, мясистые, сладкие

Приближается пора созревания помидоров на дачных участках. Как советуют опытные огородники, к этому моменту нужно подготовиться. Чтобы ускорить процесс созревания томатов, нужно проделать некоторые манипуляции. Благодаря им, помидоры не только быстрее покраснеют, но и будут крупными, сладкими и мясистыми.

Обязательно нужно удалять цветоносы, они замедляют созревание томатов. Всего нужно избавиться от порядка 30-ти процентов цветоносов.

Плюс ко всему, стоит отслеживать появление новых пасынков. Большое количество побегов тоже затягивает созревание.

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