Нужно всего 40 капель на ведро воды: томаты созреют за неделю — будут крупные, мясистые, сладкие

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Рассказываем, как ускорить созревание помидоров.

Приближается пора созревания помидоров на дачных участках. Как советуют опытные огородники, к этому моменту нужно подготовиться. Чтобы ускорить процесс созревания томатов, нужно проделать некоторые манипуляции. Благодаря им, помидоры не только быстрее покраснеют, но и будут крупными, сладкими и мясистыми.

Обязательно нужно удалять цветоносы, они замедляют созревание томатов. Всего нужно избавиться от порядка 30-ти процентов цветоносов.

Плюс ко всему, стоит отслеживать появление новых пасынков. Большое количество побегов тоже затягивает созревание.

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Ускорению роста помидоров способствует и обработка кустов йодом. Для этого нужно развести сорок капель йода в ведре воды и обработать растения.

По материалам belnovosti.by.

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