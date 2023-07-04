Упадок сил гарантирован: на Землю надвигается 14-дневная магнитная буря — опасные даты названы

В этот период метеозависимым людям нужно себя поберечь. Им рекомендуется в течение этих двух недель есть меньше соленого и жирного, пить больше воды и потреблять фрукты и овощи. А тем, кто склонен к тревогам, лучше избегать стрессов и ограничить нагрузки на организм.

2 июля ожидается сила ударов в 3 балла — довольно слабая и не очень опасная буря. С 3 по 7 июля специалисты прогнозируют незначительные магнитные возмущения. А вот 8 июля ожидается ударная волна равная 4 баллам. Ее могут ощутить метеозависмые персоны. Слабые удары будут с 9 по 11 июля.

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А вот уже 12 и 13 июля ожидается обрушение сильного геомагнитного шторма на Землю мощностью в 5–6 баллов. В эти дни нужно себя поберечь. Затем силы а шторма снова снизится до 3 баллов. 28 и 29 июля метеочувствительных ожидает небольшое магнитное волнение, после чего 30 и 31 числа они смогут расслабиться, так как активности в конце месяца не прогнозируется, пишет echosevera.ru.