Свекла будет пресной, если не полить ее трижды за сезон секретным составом — начните в июле

Многие дачники думают, что сладкую свеклу можно получить только при бесконечных подкормках. И даже не подозревают о том, что все удобрения можно заменить одной ложкой соли.

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Чтобы свекла стала слаще сахара, нужно растворить около 8 граммов соли в 10 литрах воды. И использовать этот состав для полива посадок. Полученного объема жидкости хватит для участка размером метр на метр.

В первый раз свеклу нужно подкормить солью, когда у растения будет 6 листочков. Второй полив рекомендован в момент, когда овощ покажется из земли. А третья процедура нужна только в том случае, если свекольная ботва начнет краснеть.

Источник: tut-news.ru