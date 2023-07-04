Уберите эти продукты из рецепта котлет: от них никакой пользы — портят вкус блюда

Возможно, вы будете удивлены, но речь пойдет о свежей булке, луке и молоке. Несмотря на то что эти ингредиенты добавляет в котлеты множество хозяек, польза от них в этом блюде весьма сомнительна.

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Начнем с того, что хлеб для приготовления котлетного фарша должен быть немного черствым. А никак не свежим. Если не соблюдать это правило, то блюдо получится сухим.

Добавлять молоко — тоже плохая идея. Этот продукт нужно полностью исключить. Он не улучшит котлеты, а сделает их твердыми, как камень.

По поводу лука не все так однозначно. Его использовать можно, но после обжарки. Только в этом случае овощ не будет перебивать вкус мясной составляющей.

Источник: ogorod.video