Достаточно двух ложек под каждый корешок и огурцы попрут, как на дрожжах: пупырчатые, сладкие, хрустящие

Опытные огородники делятся своими лайфхаками с теми, кто пока не силен в тонкостях дачной науки.

Они советуют в июле, когда начинается активный рост огурцов, подкормить растения экокалием. Его производят из ствола подсолнечника. В состав экокалия входят калий, сера, магний и немного фосфора.

Достаточно положить по две чайные ложки под каждый корешок огурчиков, чтобы обеспечить им хороший рост. Огурцы будут пупырчатыми, хрустящими и сладкими.

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