Достаточно двух ложек под каждый корешок и огурцы попрут, как на дрожжах: пупырчатые, сладкие, хрустящие

Опытные огородники делятся своими лайфхаками с теми, кто пока не силен в тонкостях дачной науки.
Они советуют в июле, когда начинается активный рост огурцов, подкормить растения экокалием. Его производят из ствола подсолнечника. В состав экокалия входят калий, сера, магний и немного фосфора.
Достаточно положить по две чайные ложки под каждый корешок огурчиков, чтобы обеспечить им хороший рост. Огурцы будут пупырчатыми, хрустящими и сладкими.
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Проделать такую манипуляцию нужно пару раз за месяц.
Отличная подкормка для огурцов еще и настой коровьего, конского или куриного навоза. Нужно развести в десяти литрах воды литр настоя и поливать огурцы им раз в неделю. Под каждый корешок нужно вылить пару литров.
По материалам belnovosti.by.