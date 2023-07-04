Немедленно сделайте это с морковью, иначе овощи будут мелкими и кривыми — справитесь за 30 минут

Многие огородники закармливают морковь удобрениями, поливают посадки по специальной схеме, но в итоге получают мелкие и кривые овощи. А все потому что они забывают проредить культуру или делают это недостаточно хорошо.

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Помните: чтобы вырастить ровную крупную морковь, нужно оставлять между растениями не менее 6-7 сантиметров. Если на ваших грядках этот интервал меньше, то немедленно отправляйтесь в огород. Удалить лишние всходы можно даже в начале июля. И чем раньше вы это сделаете, тем качественнее будет урожай.

Источник: izvmor.ru