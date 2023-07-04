Так делали наши прабабушки: намажьте подмышки этим составом и будете благоухать — дезодорант больше не нужен

Сегодня многие осознанно отказываются от дезодорантов промышленного производства, считая, что они могут навредить здоровью.
Альтернатива им есть. Этот способ избавления от пота использовали еще наши бабушки и прабабушки и пахли приятно. Его секрет - в использовании в борьбе с неприятным запахом пота пищевой соды.
Как известно, пищевая сода хорошо поглощает запахи.
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Нужно смешать соду с соком лимона в пропорциях один к одному. Затем нанести смесь на область подмышек и оставить на несколько минут, после чего смыть теплой водой.
По материалам medaboutme.ru.