Так делали наши прабабушки: намажьте подмышки этим составом и будете благоухать — дезодорант больше не нужен

Сегодня многие осознанно отказываются от дезодорантов промышленного производства, считая, что они могут навредить здоровью.

Альтернатива им есть. Этот способ избавления от пота использовали еще наши бабушки и прабабушки и пахли приятно. Его секрет - в использовании в борьбе с неприятным запахом пота пищевой соды.

Как известно, пищевая сода хорошо поглощает запахи.

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