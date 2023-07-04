Так делали наши прабабушки: намажьте подмышки этим составом и будете благоухать — дезодорант больше не нужен

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Избавляемся от деликатной проблемы без антиперсперантов промышленного производства.

Сегодня многие осознанно отказываются от дезодорантов промышленного производства, считая, что они могут навредить здоровью.

Альтернатива им есть. Этот способ избавления от пота использовали еще наши бабушки и прабабушки и пахли приятно. Его секрет - в использовании в борьбе с неприятным запахом пота пищевой соды.

Как известно, пищевая сода хорошо поглощает запахи.

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Нужно смешать соду с соком лимона в пропорциях один к одному. Затем нанести смесь на область подмышек и оставить на несколько минут, после чего смыть теплой водой.

По материалам medaboutme.ru.

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