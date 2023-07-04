Пятки станут мягкими и гладкими: помогут недорогие средства — результат за полчаса

Чтобы вернуть ступням былую мягкость и гладкость, больше не придется тратиться на посещение салона. Ведь все необходимое для ухода можно приобрести за копейки в ближайшем супермаркете и аптеке. А на саму процедуру уйдет не более 30 минут.

Вам потребуется запастись: пузырьком нашатырного спирта, перекисью, пемзой, жидким мылом и любым кремом с мочевиной.

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Для начала наполните таз 6 литрами подогретой воды. Затем добавьте в жидкость 6 ложек перекиси водорода и 24 капли нашатырного спирта. Далее поместите свои ножки в этот состав и подождите.

Когда пройдет 20 минут, окуните пемзу в жидкое мыло и пройдитесь ею по распаренной коже стоп. После этого ополосните ноги чистой водой, обсушите их и нанесите на ступни питательный крем с мочевиной.

Повторяйте процедуру по мере необходимости. А вот средство с мочевиной необходимо использовать каждый день: утром и вечером. Следуйте этому правилу, и ваши пяточки будут мягкими вне зависимости от сезона.

Источник: cpykami.ru