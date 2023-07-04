Развод и нищета: эти три знака зодиака лишатся всего этим летом

И в списке оказались Козероги. Эксперты предупредили, что им нужно уделить внимание своему здоровью. Астрологи пояснили, что лучше вовремя заняться профилактикой и своевременно обращаться к врачам, чтобы не столкнуться с недугом.

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На этот раз Стрельцы тоже столкнуться с проблемами. Представители этого знака зодиака потеряют все накопленные деньги.

«Лучше в ближайшие пару месяцев не рискуйте деньгами: не берите кредиты или ипотеку, не вкладывайте в смутные проекты и даже лучше воздержаться от крупных покупок», – советуют астрологи.

В противном случае можно лишится даже спокойствия, что приведет к депрессии.

Упрямство и эгоизм Тельцов могут сыграть с ними злую шутку. Им стоит вспомнить про компромисс, брак начнет трещать по швам, а также возникнут ссоры в друзьями и близкими. Большой риск уже к осени остаться в полном одиночестве, пишет пртал progorod33.ru.