Муравьи мигом забудут про ваш участок: просто полейте их этим продуктом — потратите 50 рублей

Если муравьи облюбовали ваши владения, то немедленно укажите им на выход. Ведь с такими деятельными соседями можно запросто остаться без овощей и ягод.

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Чтобы вредные насекомые ушли и не смогли вернуться, нужно приобрести в магазине бутылку столового уксуса. Цена вопроса: около 50 рублей.

Дальше все проще простого. С помощью толстой палки сделайте углубление в центре муравейника и заполните получившуюся ямку едким продуктом. После этого накройте жилище вредителей пленкой и забудьте о нем на 4 дня.

По прошествии обозначенного времени на участке не останется ни одного муравья. Насекомые разбегутся из-за резкого аромата и по этой же причине не смогут отыскать дорогу назад.

Источник: izvmor.ru